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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 18:05
İl içi atama eş durumu

Eşim 3 . Yılın sonunda eş durumuyla il içi tayinde bulundu tayinde bulunduğu ilçede 1 yıl görev yaptı şimdi 4.yılı doldu il içi tayin yapabilir mi


Aladdin keykubat
Aday Memur
11 Nisan 2024 18:25

Ben ilçede memurum eşim mazeret tayini ile geçen yıl yanıma geldi bu yıl merkeze geçemeyi düşünüyoruz eşim bu yıl il içi tayin isteyebilir mi merkeze 4 . Yılı oldu bu yıl

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