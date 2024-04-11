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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 18:27
Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?

Zorunlu Eğitimden tutun okullardaki disiplinsizliğe, sınıf geçmeden rehberlik servislerine, Ders sayısından ders süresinin aşağı çekilmesine, ÖMK'dan öğretmene şiddet ve Yıpranma Payı na değin.

Artırılabilir elbette.


aktivisst
Yasaklı
11 Nisan 2024 19:29

Bana göre;

1. Zorunlu Eğitimin kaldırılması,

2. PDR'nin sahaya dönük rehabilitasyonu,

3. Ders sayısı ve süresinin kısaltılması gelir.


Kitap Dünyası
Şef
11 Nisan 2024 19:44

Hepsine katılmakla beraber, ünite sayısının azaltılması ve özellikle Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ayrılıp Türk Dili ve Edebiyat olmak üzere iki ders şeklinde düzenlenmesi, son olarak yine branşımla ilgili eski sistemdeki gibi edebiyatın dönemlere ayrılarak sınıf sınıf öğretilmesi; branşım dışında kalanlarda ise hükümet görüşmelerine tüm sendikaların katılımının önünün açılması, öğretmene soruşturma açılmasının zorlaştırılması (bundan kastım siyasi veya sendikal baskılar nedeniyle saçma sapan açılan soruşturmalar yoksa taciz vs gibi şeylerde gözünün yaşına bakılmasın), son olarak okul müdürlerini öğretmenlerin seçmesi, yetkilerinin azaltılması ve bunun sonucunda da mobingin de önüne geçilmesi.

aktivisst, 27 dk. önce

Bana göre;

1. Zorunlu Eğitimin kaldırılması,

2. PDR'nin sahaya dönük rehabilitasyonu,

3. Ders sayısı ve süresinin kısaltılması gelir.


matemkogr
Şef
11 Nisan 2024 19:49

30dk ders ilk tenefüs 20dk diğeri 10dk ve 60dk öğle arası

Okul başlama saati 09:00

Ders başlama saati 09:20

Öğle arası 12:00-13:00

Okul bitiş saati 15:00

15:00-17:00 arası Rehberlik Etüd ve Proje çalışmaları istek ve gönüllülük esasına bağlı.

Günde 7 ders

Güzel bir sistem olur hem öğrenci hem öğretmen için.


muallim.fani
Aday Memur
11 Nisan 2024 19:52

İçlerinde en mühimi de PDR sorunsalı..

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