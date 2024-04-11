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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Nisan 2024 20:47
YYP hakkında
Kyk yurtlarında yyp hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Çalışma şartları, zorluğu, kolaylığı iyi kötü tarafları. Aile bakanlığı sç ve Gsb yyp arasında kaldım gsb kendi memleketim aile dışarısı. Bilgi verecek var mı arkadaşlar.

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