Kyk yurtlarında yyp hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Çalışma şartları, zorluğu, kolaylığı iyi kötü tarafları. Aile bakanlığı sç ve Gsb yyp arasında kaldım gsb kendi memleketim aile dışarısı. Bilgi verecek var mı arkadaşlar.

Kyk yurtlarında yyp hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Çalışma şartları, zorluğu, kolaylığı iyi kötü tarafları. Aile bakanlığı sç ve Gsb yyp arasında kaldım gsb kendi memleketim aile dışarısı. Bilgi verecek var mı arkadaşlar.