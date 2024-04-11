İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 20:59
6 sene önce emekli olan yüksekokul mezunu polis ne kadar maaş alıyor.

Bilgisi olanlar lütfen...

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTaltif ne zaman ve ne kadar yatarSeçim ödüllendirmesi açıklandıForum sadece para ile ilgili başlıkların açılması2024 genel atama dönemiPersonel yetersizliği nedeniyle şarka gidememekİstanbul'un zorunlu tercih olmasıParanın önemli olmadığını ifade eden arkadaşlarBayramda çalışma adaletsizliğiTürk Telekom Egm tarifeleri

Sözlük

yaralı şifacı şiron 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 4 Bugün olanlar 2 Adalet 1 ideolojiden arınmış hukukçu 3 bayram tebriği 2 rusya 1 kabir ziyaretleri 1

Son Haberler

Kavgada yaralananlara müdahale eden sağlıkçılara taşlı saldırı'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlamaGaziantep'te iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 genç öldüUNICEF: Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen bir aracımız vuruldu'Kilit kavşak' Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme