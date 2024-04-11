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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 20:59
Emekli olan yüksekokul mezunu polisin maaşı

Bilgisi olanlar lütfen...


Umut1903
Aday Memur
11 Nisan 2024 22:34

Kaç yıl üzerinden emekli oldu yıpranma dahil


İrfan 33
Aday Memur
11 Nisan 2024 23:07

33


Umut1903
Aday Memur
12 Nisan 2024 18:01

24.750 alır

Toplam 3 mesaj

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