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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 21:12
Neden her okula bir memur verilmez yada verilir

Bir okulda 650 öğrenci var memur yok diğer okulda 220 öğrenci var memur vermişler kadrolu.İkiside ilkokul.Benim mevzuat bilgim yetmedi bilen varsa aydınlatırsa sevinirim.

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