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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 21:14
EKPSS Zorunlu Hizmet ve Engelli Öğretmen Hakları

EKPSS ile atanan öğretmen zorunlu hizmet yapıyor mu? Engelli öğretmenin hakları neler?

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