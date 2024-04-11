Devlet Memurları YouTube Üzerinden Kazanç Elde Edebilir mi?

Merhabalar, kamu avukatı yahut diğer memuriyetlerde YouTube üzerinden gelir elde etmekte bir engel var mıdır? 657 sayılı kanun MADDE 28'e göre memurlar (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz denmektedir. Bu hüküm, Kanunun ihdas edildiği tarih de göz önüne alındığında bir internet sitesine video yükleyerek ve bu video üzerinden gelir elde edilmesini engelleyen bir hüküm değildir. YouTube geliri elde etmek için de bir şirket kurulması gerekmekte. Bu şirket de bir başka şahıs üzerine kurulduğunda, memurun yalnızca videoyu çeken kişi olması dışında bir husus zaten bulunmamaktadır. Bu halde, memurun içerik üreterek para kazanmasında engel bir husus olmadığını düşünüyorum. Bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.
Merhabalar, kamu avukatı yahut diğer memuriyetlerde YouTube üzerinden gelir elde etmekte bir engel var mıdır? 657 sayılı kanun MADDE 28'e göre memurlar (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz denmektedir. Bu hüküm, Kanunun ihdas edildiği tarih de göz önüne alındığında bir internet sitesine video yükleyerek ve bu video üzerinden gelir elde edilmesini engelleyen bir hüküm değildir. YouTube geliri elde etmek için de bir şirket kurulması gerekmekte. Bu şirket de bir başka şahıs üzerine kurulduğunda, memurun yalnızca videoyu çeken kişi olması dışında bir husus zaten bulunmamaktadır. Bu halde, memurun içerik üreterek para kazanmasında engel bir husus olmadığını düşünüyorum. Bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.