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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 22:42
Kadrolu memur İstifa edip Polis olabilir mi?

Herkese Hayırlı bayramlar diliyorum bir sorum olacak

Bir kamu kurumunda 4/C kadrolu memurum, istifa edip Pomem e girerek Polis olmam mümkün mü bilgisi olan var mı? Çevremde bilgi sahibi olan yok yardımcı olur musunuz lütfen


MakDS
11 Nisan 2024 23:21

Usule uygun istifa sonrası bir bekleme süresi varmış dediler ama net birşeyler öğrenemedim

Toplam 1 mesaj

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