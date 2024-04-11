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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Nisan 2024 22:44
Uzman ve Başöğretmenlikte Bekleme Süreleri Düşecek mi?

Bir ara Mahmut Özer bakanken ÖMK'de düzenleme yapıp 10 yılı 5'e düşüreceğiz demişti. Bir de meslekte 20 yılı dolduran tüm öğretmenler doğrudan başöğretmen yapılacaktı.

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