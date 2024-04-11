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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Nisan 2024 23:23
Tarım bakanlığı 2024/4 güvenlik soruşturması toplu tebligat

Arkadaşlar 15 nisan pazartesi AÇIKLANIR mı

Evrakları 4 mart yani son gün teslim eden var mı

Artık açıklansın çocuk sevindircem sma hastası çocuklara yardım edicem ilk maaşla Allahım

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