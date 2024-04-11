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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Nisan 2024 23:54
cibutide polise saldırı
Cibut cumhuriyetinde polis bıçaklanmış bıçaklayan şahıs adli kontrolle serbest kalmış Allahtan cibutide yaşamıyoruz

İpinikoparankukla
Aday Memur
12 Nisan 2024 00:18

çok şükür. bir de cubutide polislere teşekkür ediyorlarmış onlar da markete gidince alışveriş yaptıktan sonra para yerine teşekkür edip çıkıyorlarmış. güzel uygulama bence.

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