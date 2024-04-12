Operasyonel birimlerde çıkartılan personelin atanması

Sadece branslaedan cıkarılanlar degil, tüm tayincileri verecekleri söylenigor.hatta bizşm subede ipla verenlerin ipkaları bile kabul olmadı herkese yazdırdılar istanbulu . Diger iller zaten avuc kadar subede zibilyon kadar adam var oralara alım olmaz ankaraya bile bu sene alım olmayacak diyolar. İstanbulu zorunlu tutmaları, ipkaları kabul etmemeleri bence oraya vermeye sebeb. Yeni mezun olacak polisleride sanırım oraya verecekler. Varsayım tabi . Cunku istanbulda cok acık varmıs.

Ama şu da vr branstan cıkarılan arkadasımız dava actı yürütme durdurma içn o kazandı zaten cogusu dava actı tek tek sonclar geliyor işte avukat 80 basvurunun 36sı olumlu sonclandı hala da devam eden var dedi. Yani istanbula verilenler evet var ama cpgu toplanığ dava actı.