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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 00:06
Operasyonel birimlerde çıkartılan personelin atanması

Merhaba operasyonel birimlerde yani özel harekat Tem kom gibi birimlerden çıkartılan personelşn bu yıl İstanbula verileceği yönünde söylentiler dolaşıyor bu konu hakkında duyumu veya bilgisi olan var mıdır


uluslararası2
Şef
12 Nisan 2024 00:30

Bi kısmı verildi bile zaten


Mardinli474747
Aday Memur
12 Nisan 2024 00:35
Geçen yıl özel harekattan çıkartılan personelin çoğunu doğudan batıya dönerken İstanbul a verdiler bu yılda aynı uygulama devam edeceköil diye söylentiler dolaşıyor
uluslararası2, Bugün

Bi kısmı verildi bile zaten


Bizekiydilar
Memur
12 Nisan 2024 01:16

Sadece branslaedan cıkarılanlar degil, tüm tayincileri verecekleri söylenigor.hatta bizşm subede ipla verenlerin ipkaları bile kabul olmadı herkese yazdırdılar istanbulu . Diger iller zaten avuc kadar subede zibilyon kadar adam var oralara alım olmaz ankaraya bile bu sene alım olmayacak diyolar. İstanbulu zorunlu tutmaları, ipkaları kabul etmemeleri bence oraya vermeye sebeb. Yeni mezun olacak polisleride sanırım oraya verecekler. Varsayım tabi . Cunku istanbulda cok acık varmıs.

Ama şu da vr branstan cıkarılan arkadasımız dava actı yürütme durdurma içn o kazandı zaten cogusu dava actı tek tek sonclar geliyor işte avukat 80 basvurunun 36sı olumlu sonclandı hala da devam eden var dedi. Yani istanbula verilenler evet var ama cpgu toplanığ dava actı.


Sultanikincivites
Aday Memur
12 Nisan 2024 02:03
istanbul düşerse türkiye düşer

iamapoliceman
Daire Başkanı
12 Nisan 2024 08:27
İstanbul'da nerde açık varmış :) arkadaşımı arıyorum ekibe nerdeyse 3 kişi çıkcaz diyor. adam bol diyor. balonlar bitmez bizim teşkilatta
Bizekiydilar, Bugün

Sadece branslaedan cıkarılanlar degil, tüm tayincileri verecekleri söylenigor.hatta bizşm subede ipla verenlerin ipkaları bile kabul olmadı herkese yazdırdılar istanbulu . Diger iller zaten avuc kadar subede zibilyon kadar adam var oralara alım olmaz ankaraya bile bu sene alım olmayacak diyolar. İstanbulu zorunlu tutmaları, ipkaları kabul etmemeleri bence oraya vermeye sebeb. Yeni mezun olacak polisleride sanırım oraya verecekler. Varsayım tabi . Cunku istanbulda cok acık varmıs.

Ama şu da vr branstan cıkarılan arkadasımız dava actı yürütme durdurma içn o kazandı zaten cogusu dava actı tek tek sonclar geliyor işte avukat 80 basvurunun 36sı olumlu sonclandı hala da devam eden var dedi. Yani istanbula verilenler evet var ama cpgu toplanığ dava actı.


Anderson1
Aday Memur
12 Nisan 2024 09:07

İstanbula bekliyoruz sabırsızlıkla özellikle göbeği büyükleri şu tayinler bi açıklansa istanbul başlıkları beni cezbediyor:)

iamapoliceman, Bugün
İstanbul'da nerde açık varmış :) arkadaşımı arıyorum ekibe nerdeyse 3 kişi çıkcaz diyor. adam bol diyor. balonlar bitmez bizim teşkilatta

hedef2024
Memur
12 Nisan 2024 09:12

Bir gün herkes İstanbul da çalışacak


Anderson1
Aday Memur
12 Nisan 2024 09:23

Emniyey Genel Müdürlüğünü İstanbul zorunlu tutmasıyla takdir ettim ve burda gözümde şu başlıklar var:

1;İstanbulda kiralar nerde uygun

2:Kiralar 30/40 bin biz ne yapacaz

Gelin gelin biz çektik o dertleri devletimize hizmetimizi burda tamamladık sıra sizde

hedef2024, Bugün

Bir gün herkes İstanbul da çalışacak


KüççükPolis
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:32
Her yere aynı şeyi yazıp duruyorsun. Bende iki şark gorevimi de güneydoğuda en istenmeyen yerlerde yaptım sanki buralarda çalışan tek polis benmişim gibi foruma aynı şeyi yazıp durmuyorum. Çalıştigim yerlere İstanbul'dan gelenler bugün yollasinlar hemen geri giderim diyor. Hayatında köyünden çıkmayıp gelip İstanbul'da çalışınca tek polis benim sanıyorsun herhalde.

Anderson1
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:44

Eski istanbul yok onlar eskide kaldı gelince göreceksiniz. Yazıyorum ki millet ona görr vaziyet alsın tedbirli olsun sen burdayken maaşın 5/1 ini kiraya veriyordun şimdi yüzde 70 ini veriyorsun sallamak kolay ben köye gitmeye razıyım parasızlık maddiyatsızlktan daha iyi emin ol inş o diyenler gelirde görürler hadi bakalım

KüççükPolis, 10 saat önce
Her yere aynı şeyi yazıp duruyorsun. Bende iki şark gorevimi de güneydoğuda en istenmeyen yerlerde yaptım sanki buralarda çalışan tek polis benmişim gibi foruma aynı şeyi yazıp durmuyorum. Çalıştigim yerlere İstanbul'dan gelenler bugün yollasinlar hemen geri giderim diyor. Hayatında köyünden çıkmayıp gelip İstanbul'da çalışınca tek polis benim sanıyorsun herhalde.

Anderson1
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:47

Hemen gidermiş istanbula öyle diyenler son sıraya istanbulu yazmadıysa mesleği bırakırım.Ailesi burda olanlar illaki ister istanbulu bende isterim işkembeden sallamak kolay

KüççükPolis, 10 saat önce
Her yere aynı şeyi yazıp duruyorsun. Bende iki şark gorevimi de güneydoğuda en istenmeyen yerlerde yaptım sanki buralarda çalışan tek polis benmişim gibi foruma aynı şeyi yazıp durmuyorum. Çalıştigim yerlere İstanbul'dan gelenler bugün yollasinlar hemen geri giderim diyor. Hayatında köyünden çıkmayıp gelip İstanbul'da çalışınca tek polis benim sanıyorsun herhalde.

Batılıpolis
Aday Memur
12 Nisan 2024 18:09

Ne eskide kalmış be,Asıl şuan İstanbul'da çalışanlar ne gördü 2010'da İstanbul başladım,Gezi,17-25 Aralık,Kobani eylemleri ve sonunda Darbe kalkışması 6 ay her gün çalıştım,2 bin küsur maaşım vardı 900 TL kiram, bir sen çalışladın İstanbul'da ve şuan İstanbul'da 57 bin Polis var bizim zamanımızda 25-30 bine düştüğü oldu

Anderson1, 10 saat önce

Eski istanbul yok onlar eskide kaldı gelince göreceksiniz. Yazıyorum ki millet ona görr vaziyet alsın tedbirli olsun sen burdayken maaşın 5/1 ini kiraya veriyordun şimdi yüzde 70 ini veriyorsun sallamak kolay ben köye gitmeye razıyım parasızlık maddiyatsızlktan daha iyi emin ol inş o diyenler gelirde görürler hadi bakalım

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