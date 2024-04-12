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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 00:06
operasyonel birimlerde çıkartılan tayinci polisler
Merhaba operasyonel birimlerde yani özel harekat Tem kom gibi birimlerden çıkartılan personelşn bu yıl İstanbula verileceği yönünde söylentiler dolaşıyor bu konu hakkında duyumu veya bilgisi olan var mıdır

uluslararası2
Şef
12 Nisan 2024 00:30

Bi kısmı verildi bile zaten


Mardinli474747
Aday Memur
12 Nisan 2024 00:35
Geçen yıl özel harekattan çıkartılan personelin çoğunu doğudan batıya dönerken İstanbul a verdiler bu yılda aynı uygulama devam edeceköil diye söylentiler dolaşıyor
uluslararası2, 41 dk. önce

Bi kısmı verildi bile zaten

Toplam 2 mesaj

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