operasyonel birimlerde çıkartılan tayinci polisler

Merhaba operasyonel birimlerde yani özel harekat Tem kom gibi birimlerden çıkartılan personelşn bu yıl İstanbula verileceği yönünde söylentiler dolaşıyor bu konu hakkında duyumu veya bilgisi olan var mıdır

Merhaba operasyonel birimlerde yani özel harekat Tem kom gibi birimlerden çıkartılan personelşn bu yıl İstanbula verileceği yönünde söylentiler dolaşıyor bu konu hakkında duyumu veya bilgisi olan var mıdır