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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 00:51
4B Sözleşmeli Destek Personeli Geçiş

Herkese hayırlı bayramlar. Ben bir kurumda 657 4B Sözleşmeli Destek Personeli(Bulaşıkçı) olarak çalışmaktayım. 1 yılım henüz dolmadı. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli(Şoför) olarak atandım. 1 yıl ceza olayı bana da yansıyor mu? Unvan değişikliği olarak başvurucam. Bir bilgisi olan olursa geri dönüş yaparsa çok sevinirim.

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