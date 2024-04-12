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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 01:27
ARŞİV ARAŞTIRMASI LÜTFEN CEVAP

2023 Yılının Mart ayında evimin önünde park yüzünden alkollü kişiler tarafından darp edildik. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ama darp raporlarına bakıldığında darp edilen taraf bizdik. Hatta abimin omzu çıktı. 13 aydır davamız halen açılmadı savcı bekletiyor. Geçenlerde avukat davayı sormaya gittiğinde kalemi dosya geride kalmıştır hala kapanmadı bilgisini vermiş. Avukat vekalet almama gerek var mı diye sorduğunda kalemi gerek yok bu davadan bir şey çıkmaz savcı yeniden ifade ister arabulucu falan girer cevabını almış. Ama dosya açık bile değil hala savcılıkta. Avukat ifadeleri incelediğinde karşı tarafın ifadelerinin çok tutarsız olduğunu vurduklarını kabul ettiklerini söyledi. Ama biz hiçbir şekilde kabul etmedik. Ama tabi ki alkollü olduklarından iftiralar var ve onlar da şikayetçi oldu. Olaydan sonra kimse kimseyle muhatap olmadı büyük bir yaralanma olmadı. 2024/5 atamasında Hemşire olarak atandım. Halen arşiv araştırmamın devam ettiğini bilgisini aldım. Size sorum şu arşiv araştırmamı olumsuz etkiler mi? Süreci çok uzatır mı? Davanın açılıp kapanmasını beklerler mi? Lütfen sizden cevap bekliyorum. Süreç nasıl ilerler? Şimdiden teşekkür ederim.


hemsirebeyy
Aday Memur
12 Nisan 2024 01:35
lütfen cevaplar mısınız??
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