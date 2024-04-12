Hiçbir şey olmaz. Memuriyete engel bi suç yok ortada için Rahat olsun arşiv araştırması zaten 2 ayı buluyor bide bayram tatili seçim falan derken biraz uzaması normal atandığın yerden ev bakmaya başla böyle şeyleri kuruntu yapma kendine keyfini çıkar

Hiçbir şey olmaz. Memuriyete engel bi suç yok ortada için Rahat olsun arşiv araştırması zaten 2 ayı buluyor bide bayram tatili seçim falan derken biraz uzaması normal atandığın yerden ev bakmaya başla böyle şeyleri kuruntu yapma kendine keyfini çıkar

hemsirebeyy, Bugün lütfen cevaplar mısınız??