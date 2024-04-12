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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Nisan 2024 01:27
İl ici tayin
Herkese merhaba. İstanbul icinde kadrolu hemsireyim. İl ici tayin yapmak istiyorum. Bunun dönemi ve nereden yapildigi hakkinda bilgi sahibi degilim. Konu hakkinda bilgisi olan arkadaslar yardimci olabilir mi?

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