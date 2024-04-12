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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Nisan 2024 01:45
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GYUDS
15.02.2021 tarihinden memuriyete girişim var. 11.04.2022 tarihinden bu yana da VHKİ olarak çalışıyorum. Memuriyet öncesi 2-3 yıl sigortam var. ŞEFLİK sınavına girmek istiyorum, İçişleri Bakanlığı ŞEFLİK için 2 yıl VHKİ olmak üzere 4 yıl toplam hizmet istiyor. Memuriyet öncesi sigortam sayılır mı?

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