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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 09:39
İstanbul sizleri bekliyor

Valla şaka maka bi yana artık bunaldık 12/12 lerden trafik çilesinden özellikle kiralardan 30.000 altı düzgün ev yok ailenin oturacağı bütçenizi ona göre ayarlayın şimdiden 2 kira 1 depozito 1 de emlakçı 150.000 200.000 cebinize sıcak parayı koyun gelin benden söylemesi


Anderson1
Aday Memur
12 Nisan 2024 09:45

Ayrıca bol bol uyuyun şu an bulunduğunuz yerde gelince sabahın 5 inde kalkmalara hazır olun :)

Toplam 1 mesaj

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