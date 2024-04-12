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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Nisan 2024 10:45
Tarım bakanlığı arşiv araştırması

Bekleyeb yok mu arkadaşlar bu şeyi 15 nisan arayın artık açıklansın


btm2024
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:10

Mayıs 4 de 2 ay olmuş oluyor o tarihe kadar açıklanır diye düşünüyorum .


Jlknlşknkhjlll
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:14

Hiç sanmıyorum 202/8 atamasında 1800 kişinin 900 ü 30 günde açıklandı düşün 5500 kişiden bahsediyoruz myıs4 olsa iyi

btm2024, 2 saat önce

Mayıs 4 de 2 ay olmuş oluyor o tarihe kadar açıklanır diye düşünüyorum .


btm2024
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:27

Oran orantıya göre hesaplayacaksak kimseyi başlatmasınlar zaten 30 yıla emekli oluyor millet


btm2024
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:31

Sağlık bakanlığı bizden sonra başladı alıma bizden önce başlama oldu tamam onlar sayı olarak büyük kurum ama başlama 2 ay sürmemeli Adam atanıyor birde başlamayı bekliyor 2 ay çok uzun süreler . Üniversite bitirmeninde bi anlamı kalmadı artık


Jlknlşknkhjlll
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:33

Öyle ama git forumda bak 1800 kişininki 2 aya sarkmış hepsi 5500 kişi den bahsediyoruz adalet bakanlığı da 5 6 ay sürüyor

btm2024, 2 saat önce

Oran orantıya göre hesaplayacaksak kimseyi başlatmasınlar zaten 30 yıla emekli oluyor millet


Jlknlşknkhjlll
Aday Memur
12 Nisan 2024 11:35

Adalet bakanlığı 5 6 ay sürüyor ona bakarsan 2 ay diye sınırlama yok kuruma kalmış

btm2024, 2 saat önce

Sağlık bakanlığı bizden sonra başladı alıma bizden önce başlama oldu tamam onlar sayı olarak büyük kurum ama başlama 2 ay sürmemeli Adam atanıyor birde başlamayı bekliyor 2 ay çok uzun süreler . Üniversite bitirmeninde bi anlamı kalmadı artık

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