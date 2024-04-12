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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 11:50
Hizmet gereği

Hizmet gereği atandım, itiraz ettim. Dava devam ediyor lakin dilekçe yazıp yer değişikliği talep etsem olumlu sonuçlanır mı?

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