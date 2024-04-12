Gönüllü Şark Hakkında

Yeni memurun gönüllü şekilde şark için dilekçe verebilme şansı var mı? Varsa bunun şartları nelerdir? Bilgisi olan bilgi verebilir mi acaba?

Yeni memurun gönüllü şekilde şark için dilekçe verebilme şansı var mı? Varsa bunun şartları nelerdir? Bilgisi olan bilgi verebilir mi acaba?