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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 12:27
Gönüllü Şark Hakkında
Yeni memurun gönüllü şekilde şark için dilekçe verebilme şansı var mı? Varsa bunun şartları nelerdir? Bilgisi olan bilgi verebilir mi acaba?

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