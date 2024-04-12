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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 13:39
Siyasette yeni kazanımlar

Yerel seçimlerin ardından ülkemizde siyasette yeni kazanımlar elde edildi. Kadınların iş hayatına katılımının da nisbeten etkili olduğu seçimde hem aday hem de kazanan siyaseti hizmeti icraatları şekillendirecektir. Kadınların işgücüne katılımı en son verilere göre %17 idi. Oy oranlarına yerelde etkileyen unsur ise insan hakları oldu. Özellikle iş hayatında insan hakları arayışı kadın odaklı bakıldığında genel söyleme yansıdı. Bürokrasi de var olma savaşı verebilen birey kadınlar türedi. İş hayatındaki hak arayışları etkisini gösterdi. Sıradanlaşan kazanımlar elde ediliyor. Eski Türkiye de anormal görülen çalışan kadın imajı önceleri yadırganır olsa da geleneksel anlayışı terkeden sermaye sahiplerinin ısrarcı genç kadın eğitimli kadın işgücü ile kazanımlar perçinleştirildi.

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