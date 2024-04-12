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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 15:08
Antalya veya İzmir yaşanılabilir mi bekar biri için ?

Merhaba arkadaşlar havuz tayinlerinde Antalya ve İzmir yazmayı düşünüyorum sizce buralara gitmek mantıklı mıdır yoksa heyecan aramaya gerek yok deyip küçük bir ilçeye mi gitmek lazım ? Borcum harcım yok kuru maaşla geçinilir mi zorluk çeker miyim sizce?


Vortex8
Aday Memur
12 Nisan 2024 15:14

Edit; adam akıllı bir maaş almış olsaydık bu enflasyonda bile iyi kötü tereddütüsüz bir şekilde insan kararını verebilirdi, ilk okul mezunu bekçi bile 45k para alıyor, iş kur üzerinden giren temizlikçi bile yüksek alıyor ikramiyesi cabası zaten, şuan benim bu başlığı bile açmam traji komik bir durum .. promosyondan önce bizim maaşların düzeltilmesi gerek ve üzerinde durulması gereken bir KONU !

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