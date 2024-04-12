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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Nisan 2024 15:37
Jandarma Uzman Psikiyatri (Asayiş)

Benim 2 sene önce anksiyete tanım ve normal reçeteli antidepresan var 2 senedir psikiyatriye gitmedim. Asayiş jandarma olabilir miyim ? Teşekkürler

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