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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Nisan 2024 16:45
Yenilenebilir enerji teknisyeni kamuda çalışabilir mi ataması var mıdır ?

bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Nisan 2024 16:59
Kamuda kadrolar şu teknisyeni bu mühendisi gibi olmaz. Teknisyen tekniker mühendis genel ünvanda atama yapılır bazı istisnalar haricinde. Eğer alımı yapılacak teknisyen kadrosu sizin öğreniminizden alınırsa atanabilirsiniz ancak bugüne kadar bu bölümden alım duymadım. Muhtemelen yeni bir bölümdür zaten.

mrst00
12 Nisan 2024 17:05

elektrik teknisyeni ataması yapıldığını biliyorum bizim bölümümüzde de bi çok elektrik dersi aldık yeterli puan alırsam o kadrolara müracaat edebilir miyim acaba

hsnd, 2 saat önce
Kamuda kadrolar şu teknisyeni bu mühendisi gibi olmaz. Teknisyen tekniker mühendis genel ünvanda atama yapılır bazı istisnalar haricinde. Eğer alımı yapılacak teknisyen kadrosu sizin öğreniminizden alınırsa atanabilirsiniz ancak bugüne kadar bu bölümden alım duymadım. Muhtemelen yeni bir bölümdür zaten.
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