Yenilenebilir enerji teknisyeni kamuda çalışabilir mi ataması var mıdır ?

Kamuda kadrolar şu teknisyeni bu mühendisi gibi olmaz. Teknisyen tekniker mühendis genel ünvanda atama yapılır bazı istisnalar haricinde. Eğer alımı yapılacak teknisyen kadrosu sizin öğreniminizden alınırsa atanabilirsiniz ancak bugüne kadar bu bölümden alım duymadım. Muhtemelen yeni bir bölümdür zaten.

Kamuda kadrolar şu teknisyeni bu mühendisi gibi olmaz. Teknisyen tekniker mühendis genel ünvanda atama yapılır bazı istisnalar haricinde. Eğer alımı yapılacak teknisyen kadrosu sizin öğreniminizden alınırsa atanabilirsiniz ancak bugüne kadar bu bölümden alım duymadım. Muhtemelen yeni bir bölümdür zaten.