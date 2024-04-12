YILDIRMA VE MOBBİNGLER

YILDIRMA ve Mobbingler arttı mı yoksa hep mi vardı? Evet hem kendimden biliyorum hemde çevremde bir sürü öğretmen arkadaşımdan duyuyorum Mobing denilen illet arttı.. Öncelikle kişisel sorunu ego problemi olan sosyopat kişilerin davranışları ardından işin içine satasmalari yalanları iftiraları .. Ve sendika ayrımı.. memleket ayrımı.. saygısız davranışlar . hak savunmak için konuşsan daha beter korkutma ve cendereye sokma durumları.. Sendikalar ise çok yeterli değil . Bakalım sürecinde sendikam ne kadar yanımda olacak.. Kul Hakkı öyle güzel yeniyor ki hem de oruç ağıza yediler Allaha haval ettim . Mobbing denen durumu çeken bilir.. Ben tüm bildiğimi sunmak istedim mobingci bana iftira attı derim kanıtlayacak halinde yok arkam sağlam olan sana olur dedi.. Ben yine de dürüstlüğüm ile kazanirmiyim veya artık kazanamaz isem dahi ilahi adalet varmi? Müdürlerin ayrımcılığına ne demeli..insan ayırma ayırıyor ya göz göre göre ...bana söz hakkı bile tanımadı.. yüzüme bile bakmayıp bana mobing uygulayanlar dan yana oldu.. DİNLEMEDİ CİK DİSARİ DEDİ BANA ODASİNDAN ÇIKMAMI SOYLEDİ KONUSMAK İSTEDİM KAFANDA KURMUSSUN SEN DEDİ ... ve üstüne üstlük ben tüm denetlemeyi müdür yardımcısına verdim dedi ..peki böyle yetkiyi devretme hakkı varmi? Sınıf içinde ders anlatmamı gozlemleyecekmis müdür yardımcıları aksi bir durum görürse hakkımda şikayet edip müdüre beni sunacakmis müdür de sorgusuz sualsiz hakkımda cezai işlem baslatacakmis.. Bu nasıl olur ya ne hakla ya.. ortada suç yok kisisel hırs ve sinsilikle baskı neye yarar.. Amaç psikojik yıpratma ise kime faydası olur ki mesleğe yazık okul ortamında huzursuzluk herkese zarar... neyse geçer elbet..

YILDIRMA ve Mobbingler arttı mı yoksa hep mi vardı? Evet hem kendimden biliyorum hemde çevremde bir sürü öğretmen arkadaşımdan duyuyorum Mobing denilen illet arttı.. Öncelikle kişisel sorunu ego problemi olan sosyopat kişilerin davranışları ardından işin içine satasmalari yalanları iftiraları .. Ve sendika ayrımı.. memleket ayrımı.. saygısız davranışlar . hak savunmak için konuşsan daha beter korkutma ve cendereye sokma durumları.. Sendikalar ise çok yeterli değil . Bakalım sürecinde sendikam ne kadar yanımda olacak.. Kul Hakkı öyle güzel yeniyor ki hem de oruç ağıza yediler Allaha haval ettim . Mobbing denen durumu çeken bilir.. Ben tüm bildiğimi sunmak istedim mobingci bana iftira attı derim kanıtlayacak halinde yok arkam sağlam olan sana olur dedi.. Ben yine de dürüstlüğüm ile kazanirmiyim veya artık kazanamaz isem dahi ilahi adalet varmi? Müdürlerin ayrımcılığına ne demeli..insan ayırma ayırıyor ya göz göre göre ...bana söz hakkı bile tanımadı.. yüzüme bile bakmayıp bana mobing uygulayanlar dan yana oldu.. DİNLEMEDİ CİK DİSARİ DEDİ BANA ODASİNDAN ÇIKMAMI SOYLEDİ KONUSMAK İSTEDİM KAFANDA KURMUSSUN SEN DEDİ ... ve üstüne üstlük ben tüm denetlemeyi müdür yardımcısına verdim dedi ..peki böyle yetkiyi devretme hakkı varmi? Sınıf içinde ders anlatmamı gozlemleyecekmis müdür yardımcıları aksi bir durum görürse hakkımda şikayet edip müdüre beni sunacakmis müdür de sorgusuz sualsiz hakkımda cezai işlem baslatacakmis.. Bu nasıl olur ya ne hakla ya.. ortada suç yok kisisel hırs ve sinsilikle baskı neye yarar.. Amaç psikojik yıpratma ise kime faydası olur ki mesleğe yazık okul ortamında huzursuzluk herkese zarar... neyse geçer elbet..