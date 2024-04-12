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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Nisan 2024 16:49
YILDIRMA VE MOBBİNGLER
YILDIRMA ve Mobbingler arttı mı yoksa hep mi vardı? Evet hem kendimden biliyorum hemde çevremde bir sürü öğretmen arkadaşımdan duyuyorum Mobing denilen illet arttı.. Öncelikle kişisel sorunu ego problemi olan sosyopat kişilerin davranışları ardından işin içine satasmalari yalanları iftiraları .. Ve sendika ayrımı.. memleket ayrımı.. saygısız davranışlar . hak savunmak için konuşsan daha beter korkutma ve cendereye sokma durumları.. Sendikalar ise çok yeterli değil . Bakalım sürecinde sendikam ne kadar yanımda olacak.. Kul Hakkı öyle güzel yeniyor ki hem de oruç ağıza yediler Allaha haval ettim . Mobbing denen durumu çeken bilir.. Ben tüm bildiğimi sunmak istedim mobingci bana iftira attı derim kanıtlayacak halinde yok arkam sağlam olan sana olur dedi.. Ben yine de dürüstlüğüm ile kazanirmiyim veya artık kazanamaz isem dahi ilahi adalet varmi? Müdürlerin ayrımcılığına ne demeli..insan ayırma ayırıyor ya göz göre göre ...bana söz hakkı bile tanımadı.. yüzüme bile bakmayıp bana mobing uygulayanlar dan yana oldu.. DİNLEMEDİ CİK DİSARİ DEDİ BANA ODASİNDAN ÇIKMAMI SOYLEDİ KONUSMAK İSTEDİM KAFANDA KURMUSSUN SEN DEDİ ... ve üstüne üstlük ben tüm denetlemeyi müdür yardımcısına verdim dedi ..peki böyle yetkiyi devretme hakkı varmi? Sınıf içinde ders anlatmamı gozlemleyecekmis müdür yardımcıları aksi bir durum görürse hakkımda şikayet edip müdüre beni sunacakmis müdür de sorgusuz sualsiz hakkımda cezai işlem baslatacakmis.. Bu nasıl olur ya ne hakla ya.. ortada suç yok kisisel hırs ve sinsilikle baskı neye yarar.. Amaç psikojik yıpratma ise kime faydası olur ki mesleğe yazık okul ortamında huzursuzluk herkese zarar... neyse geçer elbet..

Kitap Dünyası
Şef
12 Nisan 2024 17:03

Benzer durumu eski okulumda yaşadım hocam. Ruh hastası bir kadın ve onun çetesi vardı her türlü kötülüğü yapıp tepki gösterince ben bir şey yapmadım ki diyordu. İdareden bazıları arkasındaydı ben de tayin istedim. Şimdi kafam o kadar rahat ki. Sendika konusuna gelirsek eğitim-sen ve eğitim-iş bu konuda çok iyiler. Siyasi görüşleri beni ilgilendirmiyor ama bulunduğum yerde bu iki sendika öğretmene sahip çıkıyor. Eğer üyesi çok olan sendikadansanız ilgilenmiyorlar veya ona yakın sendikadansanız da ilgilenmediklerini gördüm. Maalesef mobing her yerde var ve bunun çözümü de öğretmenin haklarının arttırılıp idarenin haklarını kısıtlamak. Yoksa herkes baş kesen olmuş özellikle çocukken sevgi görmeyenler büyüyünce ne oldum delisi oluyorlar. Öğretmen bağımsız ve güvenceli hale getirilirse kimseye eyvallahı olmadan rahatça dersine girer çıkar meydan da bu salaklara kalmaz


crabnet355
Müsteşar
12 Nisan 2024 17:05
Evet liyakatsiz idareciler çok fazla artıp,çoğaldığı için mobbingler çok fazla arttı.. Çünkü idarecilerin çoğu iki lafı bir araya getiremiyor, yönetmelik kanun bilmiyor,mezun olduğundan bu yana tek kitap açıp okumamış,vizyonları dar,yükseklisans doktora, ya da En basitinden hizmet içi eğitimler yok,tepeden bakıyorlar.Sürekli şube müdürlerini ilçe mem müdürünü yaladıkları için senin de onu yalamanı bekliyorlar..Yukarda saydığım vasıflarda öğretmenleri görüp, müdürü de yalamıyorsan bir de üstüne hakkını arayan biriysen komplekse girip mobbinge başlıyorlar..

Umay-80
12 Nisan 2024 17:06
kurtulmam lazım.. umarım kurtulurum okulların kapanmasına kadar kalp krizi geçirmez isem sinir hastasi olmazsam iyidir her gün gözyaşı saygısızlık yıldırma azap gibi ben çirkef olamıyorum.. olamıyorum..
Kitap Dünyası, 2 saat önce

Benzer durumu eski okulumda yaşadım hocam. Ruh hastası bir kadın ve onun çetesi vardı her türlü kötülüğü yapıp tepki gösterince ben bir şey yapmadım ki diyordu. İdareden bazıları arkasındaydı ben de tayin istedim. Şimdi kafam o kadar rahat ki. Sendika konusuna gelirsek eğitim-sen ve eğitim-iş bu konuda çok iyiler. Siyasi görüşleri beni ilgilendirmiyor ama bulunduğum yerde bu iki sendika öğretmene sahip çıkıyor. Eğer üyesi çok olan sendikadansanız ilgilenmiyorlar veya ona yakın sendikadansanız da ilgilenmediklerini gördüm. Maalesef mobing her yerde var ve bunun çözümü de öğretmenin haklarının arttırılıp idarenin haklarını kısıtlamak. Yoksa herkes baş kesen olmuş özellikle çocukken sevgi görmeyenler büyüyünce ne oldum delisi oluyorlar. Öğretmen bağımsız ve güvenceli hale getirilirse kimseye eyvallahı olmadan rahatça dersine girer çıkar meydan da bu salaklara kalmaz


crabnet355
Müsteşar
12 Nisan 2024 17:09
Burda sizin yapacağınız şey derse varsın müdür yardımcısı gelsin dersi o denetlesin..Hemen ardından ilçeye şikayet dilekçesi yazın..Dersi müdür yardımcısının denetlemesi En basitinden usulsüzlüktür.İlçe sağlam bir fırça çeker müdüre.Müdür de bu öğretmen hakkını arıyor diye bir daha kolay kolay bulaşmaz..

Umay-80
12 Nisan 2024 17:11
işte ne ayıp bu tip diyaloglar bu tip satasmalara girmek bile ayıp sonra yüzyüze bakacağız ... nasıl bakabilecekler yüzüme..
crabnet355, 2 saat önce
Burda sizin yapacağınız şey derse varsın müdür yardımcısı gelsin dersi o denetlesin..Hemen ardından ilçeye şikayet dilekçesi yazın..Dersi müdür yardımcısının denetlemesi En basitinden usulsüzlüktür.İlçe sağlam bir fırça çeker müdüre.Müdür de bu öğretmen hakkını arıyor diye bir daha kolay kolay bulaşmaz..

crabnet355
Müsteşar
12 Nisan 2024 17:15
onların ensesi kalındır..utanma arlanma yoktur.Haklı olup hakkını arayan öğretmene hiç bir idarecinin bir halt yapamadığını çok gördüm.Kendim dahil..Korkarsınız daha çok üstünüze gelirler.Kavga etmeden kararlı bir duruşla silsileyi bozmadan valiye kadar çıkacağınızı belirtirseniz, size bulaşamıyorlar..
Umay-80, 2 saat önce
işte ne ayıp bu tip diyaloglar bu tip satasmalara girmek bile ayıp sonra yüzyüze bakacağız ... nasıl bakabilecekler yüzüme..
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