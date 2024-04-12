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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Nisan 2024 17:59
İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


Kamu3491
Aday Memur
12 Nisan 2024 18:04

İl içi atamada 3 yıl şartı kaldırılsın

Toplam 1 mesaj

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