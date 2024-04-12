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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 18:37
Öğretmenlikten polisliğe geçmeyi tavsiye eder misiniz

Mebde matematik öğretmeni kadrosunda görev yapıyorum. Birkaç aydır da müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Eskiden komiser yardımcılığını kazanıp aynı dönemde MEB?ye atandığım için eğitime gitmemiştim. İçimde ukde olarak kaldı gibi. yaşım 27 sizce macera aramayıp işime mi bakmalıyım yoksa denemeli miyim ne dersiniz


Muerem
Daire Başkanı
12 Nisan 2024 18:51

Ne öğretmenliği dostum deli misin içinde mi kalsın ayarlamalarını yap gel


AsayişBüro
Aday Memur
12 Nisan 2024 18:54
ederim tabi senin bizden daha mutlu olmaya hakkın yok.
Toplam 2 mesaj

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