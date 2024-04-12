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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 18:44
Promosyon caiz değildir.

Soru: Banka Promosyonu caiz midir?

Diyanet'in cevabı: "Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."


rmznx
Aday Memur
12 Nisan 2024 18:58

Merak ediyorum bu forumdaki amacın nedir.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
12 Nisan 2024 18:59
sor bakalım diyanet bankalardan promosyon adı altında alıyor mu almıyor mu? bırakın bu haram helal muhabbetlerini, haram helal diyenlerin haktan hukuktan ne kadar uzak olduklarını gördük.
Toplam 2 mesaj

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