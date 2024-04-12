Promosyon caiz değildir.

sor bakalım diyanet bankalardan promosyon adı altında alıyor mu almıyor mu? bırakın bu haram helal muhabbetlerini, haram helal diyenlerin haktan hukuktan ne kadar uzak olduklarını gördük.

sor bakalım diyanet bankalardan promosyon adı altında alıyor mu almıyor mu? bırakın bu haram helal muhabbetlerini, haram helal diyenlerin haktan hukuktan ne kadar uzak olduklarını gördük.