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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2024 20:17
Ek mal bildirimi yapmayı unuttum

Eşim geçen sene araba aldı değeri düşük 200bindi o zaman şimdi ben ek mal bildirimi mi yapmalıyım yoksa 2025i mi beklemeliyim bilemedim. Bir ceza almadan önce uyarı gelir değil mi bana bir uyarı gelmedi. Sözleşmeli personelde durum kritikmiş bilmiyordum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Nisan 2024 20:53
Ek mal bildirimi mal ediniminden sonra 30 gün içerisinde yapılır. Yapılmamış olması disiplin işlemine konu olabilmektedir. Şurada

hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Nisan 2024 20:54
Satın aldığı ev için süresinde mal bildiriminde bulunmayan memur ne yapmalı? https://www.memurlar.net/haber/637478/ benzer bir haber var. Gerisi sizin bileceğiniz iş.
hsnd, 27 dk. önce
Ek mal bildirimi mal ediniminden sonra 30 gün içerisinde yapılır. Yapılmamış olması disiplin işlemine konu olabilmektedir. Şurada
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