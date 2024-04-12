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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 21:10
Buradan Sayın Bakana ve Müdürlere Sesleniyorum

Son dönemde Polislere karşı hem sosyal medyada hemde sahada operasyonel olarak bir saldırı söz konusu. Siberde çalışan arkadaşlara polisleri takip ettireceğiniz yerde polislere örgütlü olarak saldıran bu terörist zihniyetli şahıslarla ilgili gereğini yaparsanız Polisler işlerini daha iyi yapabilme fırsatı bulacaklardır.

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