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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Nisan 2024 21:18
Nisan Semineri

Nisan semineri tamamen iptal mi oldu? Yoksa OBA'dan ilgili videoları mı izleyecwgiz?


urkmez
Şef
12 Nisan 2024 21:45

Ben, her ihtimale karşılık 8 Nisan Pazartesi günü ÖBA'dan bir tane video izledim.


Kagiş
Müsteşar
12 Nisan 2024 22:05

:))) Siz uçmuşsunuz yaa! Kendi kendinize ek ders de yazın tam olsun bari! Puhahaha!

urkmez, 2 saat önce

Ben, her ihtimale karşılık 8 Nisan Pazartesi günü ÖBA'dan bir tane video izledim.

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