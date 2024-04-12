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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2024 22:06
Hava Kuvvetleri mi Bakanlık mı

Merhabalar, Hava Kuvvetleri Elektronik Mühendisi SUTASAK asil olarak kabul aldım. Aile Bakanlığında sözleşmeli mühendis olarak atandım. Kafam çok karışık siz olsanız hangisine giderdiniz?


denizcelikk
Aday Memur
12 Nisan 2024 23:20

Hava Kuvvetleri tabi ki.

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