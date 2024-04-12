il tarım müdürlüğünde Orman Mühendisi çalışıyor mu

il tarım müdürlüğünde Orman Mühendisi görev yapıyor mu, yapıyor ise hangi birimde çalıştığı konusunda bilgisi olan varmı

il tarım müdürlüğünde Orman Mühendisi görev yapıyor mu, yapıyor ise hangi birimde çalıştığı konusunda bilgisi olan varmı