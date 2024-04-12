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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Nisan 2024 23:06
Öğr. Gör. Dr olmak mı dr Öğr üyesi olmak mı?

Sayın hocalarım merhaba,

Doğuda bir üniversiteye yeni atandım. Öğr gör olarak çalışıyorum yakın zamanda doktoram bitecek. Aklımda şöyle bir soru var. Doktoram bittikten sonra dr Öğr üyesi kadrosu alamazsam direkt doçentliğe hazırlanmamın bana bir zararı olur mu? Dr. Öğr. Üyeliğinde sözleşme yenilenme sorunu var gerekli kriterleri sağlayamazsanız sanırım atılıyorsunuz bu strese girmektense Öğr gör dr olarak doçentliğe hazırlanmak daha mantıklı geliyor bana sizce yanlış mı düşünüyorum?

Öğr gör dr olunca sağlanması gereken bir kriter yok sanırım. Öğr gör sorumluluklarımız devam ediyor. Biraz uzun oldu kusura bakmayın şimdiden teşekkür ederim.

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