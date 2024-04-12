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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 23:12
Paem 8 sınav giriş belgesi

Arkadaşlar PAEM 8 sinav giriş belgeleri yayınlandığı. 12.04.2024 tarihi de yayınlanacaktır. E devlet de Belge Bulunamadı. uyarısı veriyor.


mindoroz
Aday Memur
13 Nisan 2024 09:52
bende bulamadım daha yayınlanmadı mı
Toplam 1 mesaj

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