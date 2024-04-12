İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 23:59
Eşi öğretmen olan polisin mazeret ataması

Herkese iyi günler.. Eşim öğretmen ben polisim. Şuan eşimin bulunduğu ilde geçici görevliyim. Eşim bu yaz eş durumu mazeretinden dolayı asil kadromun bulunduğu ile tayin isteyecek. Benim şuan eşimin çalıştığı ilde geçici görevli olmam sebebiyle, eşimin eş mazeretine başvuramayacağını tercih döneminden önce geçici görevimin bitmesi gerektiğini söylemişler. Bu durumu daha önce yaşayan veya bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlikten polisliğe geçmeyi tavsiye eder misiniz2024 genel atama dönemiTaltif ne zaman ve ne kadar yatarBuradan sayın bakana ve müdürlere sesleniyorumİstanbul sizleri bekliyorPolis merkezi sürgün yeri değildir2024 Temmuz zammı ne olur?Operasyonel birimlerde çıkartılan personelin atanmasıEgm fetö idari soruşturmaKadrolu memur istifa edip polis olabilir mi?

Sözlük

Adalet 1 belçika kurdu 2 bayram tebriği 1 rusya 1 Sokağın Dili 3 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 6 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 2 Bugün olanlar 2 The Hijacking of Flight 601 1 kabir ziyaretleri 1

Son Haberler

Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölüOkuma sevgisiyle biriktirdiği eski kitapları meraklılarıyla buluşturuyorBaba mesleğini yapanların sayısı artıyorDoğu Ekspresi üç ayda 35 bini aşkın yolcu taşıdıSanayi bünyesindeki 5 sektör ihracatta rekora koştu

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme