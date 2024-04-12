EŞİ ÖĞRETMEN OLANLAR MAZERET TAYİNİ HK.

Herkese iyi günler.. Eşim öğretmen ben polisim. Şuan eşimin bulunduğu ilde geçici görevliyim. Eşim bu yaz eş durumu mazeretinden dolayı asil kadromun bulunduğu ile tayin isteyecek. Benim şuan eşimin çalıştığı ilde geçici görevli olmam sebebiyle, eşimin eş mazeretine başvuramayacağını tercih döneminden önce geçici görevimin bitmesi gerektiğini söylemişler. Bu durumu daha önce yaşayan veya bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Herkese iyi günler.. Eşim öğretmen ben polisim. Şuan eşimin bulunduğu ilde geçici görevliyim. Eşim bu yaz eş durumu mazeretinden dolayı asil kadromun bulunduğu ile tayin isteyecek. Benim şuan eşimin çalıştığı ilde geçici görevli olmam sebebiyle, eşimin eş mazeretine başvuramayacağını tercih döneminden önce geçici görevimin bitmesi gerektiğini söylemişler. Bu durumu daha önce yaşayan veya bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.