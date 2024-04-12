İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2024 23:59
EŞİ ÖĞRETMEN OLANLAR MAZERET TAYİNİ HK.
Herkese iyi günler.. Eşim öğretmen ben polisim. Şuan eşimin bulunduğu ilde geçici görevliyim. Eşim bu yaz eş durumu mazeretinden dolayı asil kadromun bulunduğu ile tayin isteyecek. Benim şuan eşimin çalıştığı ilde geçici görevli olmam sebebiyle, eşimin eş mazeretine başvuramayacağını tercih döneminden önce geçici görevimin bitmesi gerektiğini söylemişler. Bu durumu daha önce yaşayan veya bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiÖğretmenlikten polisliğe geçmeyi tavsiye eder misinizTaltif ne zaman ve ne kadar yatarİstanbul sizleri bekliyorPolis merkezi sürgün yeri değildir2024 Temmuz zammı ne olur?Operasyonel birimlerde çıkartılan personelin atanmasıEgm fetö idari soruşturmaBuradan sayın bakana ve müdürlere sesleniyorumKadrolu memur istifa edip polis olabilir mi?

Sözlük

Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 2 Adalet 1 Bugün olanlar 2 Sokağın Dili 3 bayram tebriği 1 rusya 1 belçika kurdu 2 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 3 kabir ziyaretleri 1 ideolojiden arınmış hukukçu 1

Son Haberler

Bilgi Edinmede Silsile Atlanması Memura Ceza Verilmesini Gerektirir mi?13 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıYolcu uçağında bomba ihbarı: Acil iniş yaptıBM, Gazze'de TRT ekibine saldırının soruşturulmasını istediBakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme