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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Nisan 2024 00:33
Üniversite hastanesinden Sağlık Bakanlığına nakil davası

Merhaba. Üniversite hastanesinde çalışıyorum. Eşim sağlık bakanlığında başka bir ilde. Eşimin yanına naklen atanmak için dava açmıştım. İdare mahkemesi beni haklı bulup yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Üniversiteden muvafakat vermemezlik olur mu? Mahkeme sonucu tersine döner mi? Bilenlerin yardımını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.

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