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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2024 02:11
Kpss 2024
P3 95 puan almam lazım. Şu an 85 civarı net yapıyorum. sizce 3 ayda netlerim artar mı?

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