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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 02:49
Promosyon güncellemesi

Farkındayım bir çok konu açıldı fakat şu Abbas isimli arkadaşın yorumları sebebiyle hiç bir şey anlaşılmıyor.

Abbas kardeşim amacın ne bilmiyorum inan ilgilenmiyorum da, senden ricam lütfen bu konuya yorum yapma olurmu.

Son aldığımız duyum ile Nisan sonu konuşuluyor bunun üstüne bir duyum alan oldumu acaba ?


wax meber
Memur
13 Nisan 2024 03:26

Ya ne kadar uzadı bu promosyon meselesi. Herkes günü geldiğinde hesabına para yattığında görecek. Ne promosyonmuş arkadaş. Nolacak yani? 100 değilde 50 verdiklerinde istifa mı edeceksin. Para yattığında öğreniriz olur biter.

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