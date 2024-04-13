Promosyon güncellemesi

Farkındayım bir çok konu açıldı fakat şu Abbas isimli arkadaşın yorumları sebebiyle hiç bir şey anlaşılmıyor.

Abbas kardeşim amacın ne bilmiyorum inan ilgilenmiyorum da, senden ricam lütfen bu konuya yorum yapma olurmu.

Son aldığımız duyum ile Nisan sonu konuşuluyor bunun üstüne bir duyum alan oldumu acaba ?