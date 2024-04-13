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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Nisan 2024 11:43
Seçim paralarıda pazartesi yatar mı

Seçimde görevlilerin parası sizce ne zaman yatar


veli parsadan
Aday Memur
13 Nisan 2024 11:58

biz seçim günü aldık. arayın ysk temsilcisini, ödeme yapmazsa sandık falan açmam. makas kesmiyor dedim. paşa paşa ödediler. az hakkınızı almayı bilin.

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