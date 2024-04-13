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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Nisan 2024 13:13
20 yıl dolunca tazminat

2008 Eylül öncesi mesleğe girişi olanlar. 20 yıl dolunca mesleği bırakırsa kıdem tazminatı alabilir mi ? İkinci sorum 2008 sonrası mesleğe girenler fakat 2008 Eylül öncesi SGK girişi olanlar kıdem tazminatından faydalananilir mi ?

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