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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Nisan 2024 14:23
Sendika parasını ne zaman yine tam olarak alacağız ? Bu ay tam değil sanırım ???

Sendika parasını ne zaman yine tam olarak alacağız ? Bu ay tam değil sanırım ???


harita94
Genel Müdür
13 Nisan 2024 15:21
Hiçbir zaman.kalktı o uygulama artık.
Toplam 1 mesaj

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