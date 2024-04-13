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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 15:33
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş
Ben sözleşmeli icra katibi olarak çalışıyorum tarım ve orman bakanlığına sözleşmeli olarak büro personeli olarak atandım şartlarda büro yönetimi mezunu şartı vardı . Büro yönetimi mezunu olmamdan dolayı geçmem mümkünmüdür ?

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