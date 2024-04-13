Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

Ben sözleşmeli icra katibi olarak çalışıyorum tarım ve orman bakanlığına sözleşmeli olarak büro personeli olarak atandım şartlarda büro yönetimi mezunu şartı vardı . Büro yönetimi mezunu olmamdan dolayı geçmem mümkünmüdür ?

Ben sözleşmeli icra katibi olarak çalışıyorum tarım ve orman bakanlığına sözleşmeli olarak büro personeli olarak atandım şartlarda büro yönetimi mezunu şartı vardı . Büro yönetimi mezunu olmamdan dolayı geçmem mümkünmüdür ?