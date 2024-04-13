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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2024 17:00
Kpss netleri

Kpss 2024 önlisans sınavına girecm ortalama 4 ay var şuanda 80 net civarında yapıyrm 5 üstü 5 altı 2018 de atnmıştım hava meydanları için hazırlanıyorum sizce 100 netin üzerine çıkmak için zaman yeterli mi konuları bitirdim ama netlem artmıyor &#129402;

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