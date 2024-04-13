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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 19:09
İcra müdür yardımcısı eş durumu

Arkadaşlar merhaba. Nişanlım ilk görev yerini yani 4-5. Bölge 2 yıllık süresini seneye haziranda dolduracak. Avukatım. Benimde o zamana bir yıla yakın sigortam dolmuş olacak. Eş durumu tayini mümkün müdür? Bir yakınım önce geçici görevlendirme ile gelir sonra haziran tayininde yapılır gibi bir bilgi verdi doğru mudur? Bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

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