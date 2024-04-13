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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Nisan 2024 19:47
Bordro yayınlandı döner sermaye katkı ödemesi sıfır

Döner sermaye katkı ödemesi sıfır görünüyor bu yüzden toplam net miktar 2200 TL civarı eksik görünüyor. Maaşı bayramdan önce alalım derken maaş gününden sonra alacaz galiba bir kısmını :)

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